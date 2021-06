Armel Job et "Sa dernière chance", un roman où l'hypocrisie est un art de vivre

Rencontre avec Armel Job - l'interview de Christine Pinchart - 08/06/2021 Nous sommes dans un milieu plus nanti que d’habitude, une petite bourgeoisie de province. Et puis une galerie de personnages s’offrent au lecteur, avec leurs faces cachées, les non-dits, les rebondissements dans leur comportement, et leur évolution tout au long de l’histoire, très positive pour certains. Ce qui en fait un roman plutôt optimiste. Elise, célibataire et dévouée, vit sous le même toit que sa sœur, mariée, avec quatre enfants et un mari. Une situation qui arrange tout le monde, y compris Elise considérée comme fragile, suite à une série d’événements passés. Mais à l’aube de la quarantaine, Elise va se mettre à rêver d’autre chose, et échafauder un plan secret. Le roman foisonne de personnages gentiment malhonnêtes, mais certains finissent par y trouver leur compte.