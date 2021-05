Apprendre à dessiner un tigre lors d'un atelier avec l'illustrateur de BD Johan Pilet

À l’occasion de la Foire du Livre et de la sortie du cinquième tome de la BD Ninn, Johan Pilet a animé un atelier pour enfants afin de leur apprendre à dessiner un tigre de papier. Rencontre.

Le cinquième tome de la BD Ninn, qui plaît aux petits comme aux grands, est sorti le 28 avril dernier. Cette bande dessinée emmène les lecteurs dans l’univers de Ninn, une jeune héroïne accompagnée de son tigre en origami. Sa particularité : il se transforme en vrai animal lorsqu’il est aux côtés de la petite fille, loin des adultes qu’il ne connaît pas. "Avec ce cinquième tome, on voulait revenir à quelque chose de plus linéaire, direct, pour ne pas perdre le public des enfants. Il n’y a pas de flash-back, ni d’élément narratif qui interrompt le récit. On est pris par la main directement et puis on est embarqué dans l’histoire. C’est une BD tout public, pour les enfants mais aussi leurs parents", explique le dessinateur belge Johan Pilet.

Retrouver le public

Dans le cadre de la Foire du Livre, il a proposé ce mercredi 12 mai un atelier ayant pour objectif d’apprendre aux enfants à dessiner un tigre… "J’ai mis au point un procédé par étapes afin de le constituer progressivement avec les enfants. C’est une rencontre qui permet de garder un petit peu le lien avec le public", confie-t-il. "On se réjouit d’avoir des retours du public. Les enfants ne trichent pas, s’ils ont aimé ou s’ils n’ont pas aimé, ils le disent. Ils n’ont pas leur langue en poche."

Un atelier sous le signe de la créativité pour les enfants qui aiment la BD et le dessin. D’ailleurs, la créativité, c’est ça qui anime particulièrement Johan Pilet dans son métier. "J’aime la liberté de création qu’offre la bande dessinée. J’aime beaucoup dessiner, raconter des histoires, tout en gardant un contrôle sur les choses."

Et, si vous découvrez la série en cours de route, pas de panique, un petit résumé de quatre pages sous forme de planches vous donne les informations nécessaires afin de pouvoir prendre le train en marche…