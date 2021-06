Appel à vos plumes pour un prix littéraire dédié à la nouvelle

La ville d’Ottignies-Louvain-La-Neuve relance le Prix littéraire de la Nouvelle, arrêté en 2013. Bonne nouvelle pour les auteurs de nouvelles !

Le prix "Ottignies-Louvain-La-Neuve de la Nouvelle" est de retour ! Ce concours littéraire est organisé par la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve en partenariat avec Le journal LE SOIR, la SCAM, Société de gestion collective de Droits d’Auteurs ainsi que le Groupe Le Furet du Nord, dans le but de récompenser un recueil de nouvelles (ci-après " le concours ").

Pour participer : ce prix d’adresse à tout auteur de minimum 18 ans, de nationalité belge ou résidant en Belgique depuis au moins cinq ans, ayant a rédigé un recueil de nouvelles en langue française, publié entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.

Parmi le prestigieux jury qui choisira le lauréat on retrouve composé de Nadine Monfils, écrivaine et réalisatrice, de Véronique Bergen, romancière, poète et philosophe, membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, d’un représentant des librairies du Furet du Nord, d’Anne-Sophie Laurent, représentant le secteur de l’enseignement, d’un ou une représentant(e) de clubs de lecture et de la responsable de la Culture à la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Le jury est présidé par Vincent Engel, écrivain et professeur à l’Université de Louvain. Le prix attribué au lauréat s'élève à 3000€. Notez que vous avez jusqu'au 15 juillet pour déposer votre candidature.

Pour plus d’infos, veuillez contacter le service Culture au 010/ 43.61.01 ou par courriel à l’adresse : culture@olln.be

Bonne chance !