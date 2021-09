Angot, Chalandon et Diop dans la première sélection du Goncourt

Les romans de Christine Angot, Sorj Chalandon et David Diop sont dans la première sélection du Goncourt dévoilée mardi et qui compte 16 titres. Le Goncourt est l'un des prix littéraires français les plus prestigieux.

L'une des surprises de cette liste est l'absence du 30e roman de la Belge Amélie Nothomb, "Premier sang" (éditions Albin Michel), très apprécié de la critique.

D'autres livres dont la presse a énormément parlé, comme celui de Philippe Jaenada sur l'affaire Lucien Léger, ou la fiction de Maria Pourchet sur l'adultère, côtoient des découvertes, comme le roman d'inspiration autobiographique sur le viol d'Elsa Fottorino.

L'académie Goncourt a prévu de décerner son prix le 3 novembre, après avoir resserré sa sélection à deux reprises, les 5 et 26 octobre.

Voici la première sélection du prix Goncourt:

- Christine Angot, "Le Voyage dans l'Est" (Flammarion)

- Anne Berest, "La Carte postale" (Grasset)

- Sorj Chalandon, "Enfant de salaud" (Grasset)

- Louis-Philippe Dalembert, "Milwaukee Blues" (Sabine Wespieser)

- Agnès Desarthe, "L'Éternel Fiancé" (L'Olivier)

- David Diop, "La Porte du voyage sans retour" (Seuil)

- Clara Dupont-Monod, "S'adapter" (Stock)

- Elsa Fottorino, "Parle tout bas" (Mercure de France)

- Patrice Franceschi, "S'il n'en reste qu'une" (Grasset)

- Lilia Hassaine, "Soleil amer" (Gallimard)

- Philippe Jaenada, "Au printemps des monstres" (Mialet-Barrault)

- François Noudelmann, "Les Enfants de Cadillac" (Gallimard)

- Maria Pourchet, "Feu" (Fayard)

- Abel Quentin, "Le Voyant d'Étampes" (L'Observatoire)

- Mohamed Mbougar Sarr, "La Plus Secrète Mémoire des hommes" (Philippe Rey)

- Tanguy Viel, "La Fille qu'on appelle" (Minuit)