"Âmes" de Tristan Garcia : L'épopée de la souffrance

C’est à un projet littéraire extrêmement ambitieux que s’est attelé Tristan Garcia : explorer la souffrance , à la fois à travers les âges – de deux milliards d’années avant notre ère jusqu’à l’an 869 – et à travers le globe , de l’Europe jusqu’au désert australien. Un projet habité par une foule de questions fondamentales : la souffrance précède- t -elle la conscience ? Est-elle différemment ressentie selon le degré de développement du corps qui souffre ? Parvient-elle vraiment à être transcendée par la foi ou l’imprégnation culturelle ?

Pour tenter de répondre à ces questions essentielles, Tristan Garcia nous amène à épouser les âmes de onze personnages, à onze époques différentes, pour ce premier tome de plus de sept cents pages qui sera suivi de deux autres volumes. L’unité du récit vient du fait que chaque âme qui souffre est reliée aux autres par la mémoire ou l’anticipation.

Un transport amoureux

Le tour de force, que Tristan Garcia réussit avec une aisance époustouflante, c’est de parvenir à transporter littéralement le lecteur tout au long de ces sept cents pages, sans faiblir, mais sans pontifier non plus ... Le transporter dans tous les sens du terme : le décoller de son quotidien, de ses codes, de ses certitudes, pour l’emmener dans un ailleurs totalement inexploré : l’âme d’un ver plat, d’une princesse lépreuse, d’un esclave, d’une bête féroce.. Et, par l’empathie qu’il parvient à susciter, soulever le lecteur jusqu’à l’amener, presqu’en lévitation, au-dessus de ses propres souffrances. Le tout, servi par un style foisonnant , poétique et profond.

Certes, Tristan Garcia avait suffisamment de cordes à son arc pour réussir une telle entreprise. A 37 ans, il est maître de conférence à la faculté de philosophie de l’université Jean Moulin à Lyon. C’est un disciple d’Alain Badiou et de Ludwig Wittgenstein, et il a déjà raflé quelques récompenses littéraires importantes, dont le Goncourt du premier roman et le Femina essai. Pas un bleu, donc. Plutôt un phénomène, qu’on qualifiera volontiers de surdoué.

Ce livre, qui à lui seul est une œuvre, Tristan Garcia l’a écrit, dit-il, "en pointillé" dans les creux d’autres projets. Mais nourri par eux. Pour aboutir à cet exploit, qui représente selon lui " le maximum de sa foi en la littérature et le maximum de ses capacités, après les avoir exercées de livre en livre". Le miracle, c’est qu’avec ce premier tome, il parvient déjà à nous redonner foi en l’infinie richesse de l’être , qu’il soit humain ou pas . On ne regardera plus jamais une amibe sans tendresse.

"Âmes" de Tristan Garcia est paru dans la collection Blanche de Gallimard.