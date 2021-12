À voir en vidéo : comment restaurer vos livres anciens ?

Votre bibliothèque regorge de vieux livres abîmés, qui n’ont peut-être pas une très grande valeur, mais auxquels vous tenez ? Vous voulez savoir comment faire pour leur donner un second souffle ? Cette vidéo vous explique en détail la manière de procéder pour restaurer vos petits trésors de littérature.

Sophia Bogle est restauratrice de livres, un métier fascinant et rigoureux, qu’elle aime partager avec le plus grand nombre. Si les techniques sont pointues, et souvent dures à appréhender pour les non-initié.e.s, elle tient néanmoins à montrer certains aspects de son métier sur les réseaux.

Dans cette vidéo, relayée par le site Literay Hub, la restauratrice s’attaque à un volume des contes d’Andersen, vieux de 120 ans. Le bouquin est en piteux état : pages jaunies et déchirées, couverture détachée, traces de colles. L’opération s’annonce délicate. De la séparation des pages au redorage de la couverture, vous pourrez voir tous les outils et les produits utilisés par Sophia pour rendre sa jeunesse à l’ouvrage. Un tuto instructif, mais aussi, en quelque sorte, apaisant.

Mais attention, si le but de Sophia est d’expliquer à toutes et tous comment réparer un livre, il vous faudra tout de même investir dans le matériel adapté. Pas question d’utiliser du papier collant ou de la peinture bon marché, vous risquez de faire pire que bien. Pour des livres rares ou de grande valeur, il vaut toujours mieux passer par des professionnels du métier.

Sachez tout de même que Sophia Bogle propose des cours et de manuels théoriques en ligne, en anglais et payants, sur son site internet.