A 84 ans, Bernard Pivot quitte l'Académie Goncourt

Les confidences et le dernier ouvrage de Bernard Pivot : «La mémoire n'en fait qu'à sa tête» -... Dans «La mémoire n'en fait qu'à sa tête», publié chez Albin Michel, Bernard Pivot, figure incontournable de la littérature à la télévision, évoque ses souvenirs. Rencontres avec des écrivains, moments plus intimes, plaisirs de lecture : au hasard des ricochets de sa mémoire, il dévoile des instants précis d'une vie passionnée. Joann Sfar publie quant à lui «A cause de la vie», chez Flammarion. Véronique Ovaldé évoque la publication de «A cause de la vie», chez Flammarion. Le cuisinier Michel Guérard évoque son livre «Mots & Mets», publié au Seuil. Enfin, Michael Collins commente la publication de «Des souvenirs américains», chez Christian Bourgois.