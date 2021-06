"A 20 heures sur le quai" de Léa Wiazemsky : Carpe diem, quam minimum credula postero

Léa Wiazemsky au micro de Christine Pinchart - 22/06/2021 Tous les samedis matin, Jeanne et Raphaël se croisent dans le métro, sans se parler, juste un regard. Ce matin là, il décide de faire le premier pas, et lui donne rendez-vous le soir même, à 20 heures sur le quai. Mais au moment de quitter la station, une bombe explose et la vie est à jamais suspendue dans une épaisse fumée grisée. Ceux qui survivront n'auront de cesse de reconstruire à force de petits bouts d'espoir, et de renouer des liens fragilisés par les absents. Pour lui il s'agit avant tout de retrouver celle qu'il n'avait encore pas rencontrée, et dont il ne sait rien, même pas le prénom. Pour d'autres c'est un chaos qui va faire renaitre la solidarité, l'entraide et la fraternité.