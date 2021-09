A 16 ans, Antoine Duchaine est influenceur littéraire: "J'ai redécouvert le plaisir de la lecture pendant le confinement"

Aujourd’hui nous vous proposons une rencontre avec un jeune passionné de littérature : Antoine Duchaine, 16 ans, qui anime "Le coin livresque", un blog et un compte Instagram dédiés aux livres. C’est grâce au confinement qu’il a redécouvert le plaisir de la lecture. Près d’un an et demi plus tard, il partage ses coups de cœur avec une communauté qui grandit de jour en jour (3260 abonnés).

Le 20 septembre dernier, se tenait la remise de prix du "Prix Filigranes". Un prix littéraire (lancé par la librairie éponyme) dont le but est de récompenser un roman de qualité et accessible à tous. Huit romans étaient en compétition et ceux-ci étaient jugés par une soixantaine de jurys: des journalistes, des blogueurs et des lecteurs assidus. Parmi eux, un très jeune influenceur littéraire a retenu notre attention: Antoine Duchaine. A 16 ans, c’est la première fois qu’il participait en tant que jury à un concours littéraire. Son profil atypique nous a intrigué, nous avons voulu en savoir plus sur cet adolescent passionné par les livres…

RTBF Culture : Bonjour Antoine ! Peux-tu nous expliquer quand et comment tu as décidé de t’intéresser à la littérature ?

Antoine Duchaine : "La lecture a toujours fait partie de ma vie. J’ai un souvenir précis de ma grand-mère qui me lisait des contes quand j’avais à peu près 3 ans et demi. "Le petit chaperon rouge", "Les trois petits cochons"… C’est un moment qui m’a marqué et qui m’a fait apprécier la littérature. En grandissant, je me suis un peu désintéressé de la lecture car les livres que je devais lire pour l’école étaient médiocres et m’intéressaient peu. C’est pendant le confinement, en mars 2020, quand on s’est retrouvés coupé du monde que la lecture s’est réimposée à moi. J’ai attrapé un bouquin de Joël Dicker, "La vérité sur l’affaire Harry Quebert", je me suis plongé dedans et deux jours après j’en suis ressorti émerveillé ! La lecture ne m’a plus quittée depuis !"

RTBF Culture : Quand est-ce que tu as décidé de lancer ton blog "Le coin livresque" et de partager tes coups de cœur littéraires sur Instagram ?

Antoine Duchaine : "Toujours pendant le confinement, c'était en janvier 2021 ! C’est à ce moment-là que j’ai décidé d’écrire des chroniques constructives et argumentées et de les partager en ligne. Tout s’est ensuite très vite enchaîné. J’ai rapidement obtenu la confiance de grandes maisons d’édition comme Albin Michel ou l'Iconoclaste et j’ai pu interviewer de nombreux auteurs! Je ne m’attendais pas à avoir autant d’abonnés et autant de retours si positifs en si peu de temps. Dernièrement j’ai même fait partie du jury du "Prix Filigranes"! C’est vraiment une grande fierté pour moi."

RTBF Culture : Comment as-tu vécu l’expérience de faire partie d’un jury littéraire à seulement 16 ans ?

Antoine Duchaine : "J’ai intégré le jury grâce au blogueur littéraire François Coune de "Livraison de mots", que j’admire beaucoup. Nous nous sommes réunis fin août avec les autres membres du jury pour discuter de nos lectures et ça a été un réel moment de pur bonheur ! Nous avons pu échanger sur notre passion commune, ça a été une soirée riche et remplie d’échanges intéressants et de partages. Une expérience inoubliable, pour moi ! Je recommencerai sans hésiter !"

RTBF Culture : Tes professeurs, notamment de français, suivent-ils ta passion et ton travail de blogueur ? Et tes camarades de classe, ils en pensent quoi du "Coin livresque"?

Antoine Duchaine : "Mes professeurs me soutiennent à 100%. Parfois ils me conseillent des romans, parfois c’est moi qui les conseille. J’ai la chance de pouvoir échanger avec eux et puis, écrire des chroniques argumentées sur des livres c’est aussi un bon exercice pour le cours de français, on ne va pas se mentir ! (rires) Pareil pour mes amis, ils sont bienveillants et me demandent des conseils lecture. Certains lisent plus grâce à moi et quand on reçoit la liste des livres à lire en début d’année ils viennent me demander quel roman choisir ! Il n’y a pas de moquerie, loin de là !