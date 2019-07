87% des parents considèrent que leurs enfants ne lisent pas assez

Les enfants d'aujourd'hui lisent-ils autant qu'avant, à l'ère des ordinateurs, des réseaux sociaux et des tablettes ? C'est la question posée dans un sondage réalisé auprès de 2.124 parents par l'application française de lecture en streaming Youboox.

Si les enfants ne lisent pas suffisamment, ce n'était sans doute pas le cas avant, estiment les sondés. En effet, 68% des hommes et 72% des femmes déclarent que les enfants d'aujourd'hui lisent moins que ceux d'hier. Pour 19% des Français, la quantité de lecture reste inchangée. Les 10% restants ne se sont pas prononcés sur la question.

Près de la moitié des parents qui ont répondu au sondage (40%) ont déclaré acheter entre 2 et 3 livres par an à leur enfant et 32% un seul exemplaire dans l'année. Pour 55% des personnes interrogées, les enfants seraient davantage susceptibles de s'adonner à la lecture en utilisant un support numérique.

L'habitude de raconter une histoire à son enfant avant de dormir ne semble pas démodée, puisque 52% des parents sondés perpétuent la tradition. Ce chiffre se révèle plus élevé chez les mamans (52%) que chez les papas. Plus de la moitié des hommes (57%) avouent rencontrer des difficultés à dénicher une histoire qu'ils pourraient raconter à leur enfant (contre 41% pour les femmes).

"En analysant les réponses en fonction des âges des enfants, il est intéressant de constater que le rapport à la lecture évolue profondément", notent les auteurs du sondage. La majorité (98%) des parents trouvent par exemple que les enfants de plus de 12 ans ne lisent "pas du tout suffisamment".