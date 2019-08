2ième édition du Festival Out of The Books, les 14 et 15 septembre à la Ferme de Mont-Saint-Jean

Le Festival Out of the Books a pour objectif de faire découvrir des approches créatives et innovantes dans le domaine de l'éducation.

Cinq thématiques seront abordées au travers des stands, des conférences et des ateliers: les écoles et pédagogies actives, la classe autrement, le bien-être à l'école, les nouvelles technologies au service de l'apprentissage et être parents. Vous pourrez également découvrir tout au long du week-end des projets initiés par des enseignants dans leur école. Le Festival Out of the Books, c'est aussi un événement familial où les parents et les enfants pourront partager des activités nouvelles (l'événement est gratuit pour les - 18ans).