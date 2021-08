10e anniversaire du festival des [rencontres] Inattendues à Tournai

La 10e édition anniversaire du festival les [rencontres] Inattendues de Tournai se tiendra du vendredi 27 août au dimanche 29 août prochain. Depuis 2011, le Festival a bâti sa programmation autour de la musique et de la philosophie proposant des spectacles dans des lieux patrimoniaux exceptionnels, tels que la Cathédrale de Tournai.

Pour cette édition un peu plus belge qu’à l’habitude, ce seront 10 lieux et scènes différentes que fouleront le public et les invités. Ils tenteront de trouver ensemble une réponse à la question d’actualité " Qui sommes-nous ? ". Qu’il s’agisse de notre identité sociale, sexuelle, politique, raciale, nationale, familiale, ou tout simplement individuelle, nous sommes tous confrontés à un nombre toujours plus grand d’injonctions à dire "qui l’on est" et "d’où l’on parle".

7 images Portrait du compositeur Peter Adriaansz’s. © Les Rencontres Inattendues (page Facebook) l’Ensemble Klang ! est un groupe de musique hollandais aux sonorités minimalistes. © Rob Hogeslag / Les Rencontres Inattendues (page Facebook)

Prévu le vendredi 27 août prochain, à 18 heures dans la Cour de l’Evêché, le spectacle d’ouverture de l’Ensemble Klang, " Peter Adriaansz’s Environments ", fera certainement débat musicalement. Explorant un extraordinaire ensemble de moyens sonores, le compositeur contemporain Peter Adriaansz propose avec “Environments”, une interprétation de la condition humaine comme expérience de la multiplicité des temps, et de ce que nous en faisons. Le samedi 28 août à 21 heures, L’Ensemble Klang et la chanteuse Stéphanie Pan accompagneront également le spectacle (performance multimédia) " Moving Earths " imaginé par le sociologue Bruno Latour et la metteure en scène Frédérique Aït-Touati. Cet évènement intimiste et immersif aura lieu dans la Cathédrale de Tournai. Cette performance décrit la trajectoire parallèle de l’ordre social et cosmique affrontant un double effondrement politique et écologique de la Terre. En mêlant le théâtre et la science, le spectacle tente de pénétrer notre imaginaire et de nous faire comprendre que notre destin est étroitement lié à celui de la planète.

7 images Programme de la 10e édition anniversaire du festival les [rencontres] Inattendues de Tournai © Festival des [Rencontres] Inattendues

10 scènes Inattendues

Le Festival les [rencontres] Inattendues trouve son écrin au sein de lieux patrimoniaux d’exception de la Ville de Tournai : La Cathédrale Notre-Dame, la Place, la Cour et le Jardin de l’Evêché constituent son cœur. D’autres lieux accueilleront les spectacles comme le Musée des Beaux-Arts de Tournai, le Jardin du Séminaire épiscopal, le Conservatoire de Musique, l’Eglise du Mont Saint-Aubert auxquels s’ajoutent Imagix et le Centre Régional Psychiatrique Les Marroniers. Et pour scénographier les alentours du Festival, Yves Coumans, scénographe et Véronique Pipers, photographe embelliront la ville avec de nombreux souvenirs photographiques et littéraires.

7 images Portrait de Myriam Leroy et Florence Hainaut, ces deux journalistes plongeront le public au cœur d’une réflexion brûlante sur la condition de la femme et le regard masculin à partir de témoignages vécus de victimes de cyber violences misogynes. © Festival des [Rencontres] Inattendues Portrait de Fabrice Havenne mieux connu sous le nom de DJ Mixsoup. © Festival des [Rencontres] Inattendues

Deux nouveaux spectacles dans la programmation

L’été a malheureusement amené quelques annulations, mais très vite l’équipe a pu trouver des solutions. Le samedi 28 août, le festival vous invite à découvrir " Le Backlash ", à 11 heures dans la Cour de l’Evêché. Des invités tels que les journalistes Myriam Leroy et Florence Hainaut, une équipe de comédiens composée de Yoann Blanc, Laurent Capelluto, Othmane Moumen, DJ Mixsoup ainsi que le philosophe Laurent de Sutter plongeront le public au cœur d’une réflexion brûlante sur la condition de la femme et le regard masculin à partir de témoignages vécus de victimes de cyber violences misogynes. A 17h30, toujours dans la Cour de l’Evêché, ne ratez pas l’adaptation musicale du roman " Le Cœur Converti " de Stefan Hertmans, écrivain gantois et philosophe. Un somptueux voyage au cœur du XIe siècle interrogeant les identités religieuses lorsqu’elles remettent en question les normes de leur époque.

Quand musique et philosophie deviennent une fête