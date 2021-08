Ventes de livres : Guillaume Musso reprend la tête avec "La vie est un roman"

Les romans dominent clairement le classement des ventes de livres établi par Edistat en cette période estivale. Et c’est Guillaume Musso qui tire son épingle du jeu avec "La vie est un roman" s’emparant de la tête du Top 10, devant "Et que ne durent que les moments doux" de Virginie Grimaldi et "Le pays des autres" de Leïla Slimani, qui gagnent respectivement une et deux places cette semaine. Cette liste vous donnera peut-être des idées de lecture jusqu'à la fin de l’été.

Classement des meilleures ventes de livres du 26 juillet au 1er août 2021 :

1. "La vie est un roman", Guillaume Musso (Lgf)

2. "Et que ne durent que les moments doux", Virginie Grimaldi (Lgf)

3. "Le pays des autres", Leïla Slimani (Folio)

4. "C’est arrivé la nuit", Marc Levy (Pocket)

5. "Il était deux fois", Franck Thilliez (Pocket)

6. "Tout le bleu du ciel", Mélissa Da Costa (Lgf)

7. "Demon Slayer – T. 18", Koyoharu Gotôge (Panini)

8. "Le cerf-volant", Laetitia Colombani (Grasset et Fasquelle)

9. "Changer l’eau des fleurs", Valérie Perrin (Lgf)

10. "Demon Slayer – T. 1", Koyoharu Gotôge (Panini)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.