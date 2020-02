Universal achète les droits du nouveau roman d'E. L. James ("Cinquante Nuances de Grey")

Après trois longs-métrages hollywoodiens et plus d'un milliard de dollars au box-office, Universal va de nouveau collaborer avec la romancière britannique E.L. James, devenue mondialement connue grâce à sa saga littéraire "Cinquante Nuances de Grey".

Le studio a acquis les droits du nouveau livre d'E.L. James, intitulé "The Mister" et publié en 2019. L'auteure nous propose de suivre Maxim Trevelyan, un riche aristocrate anglais qui tombe amoureux d'une femme de chambre albanaise, Alessia Demachi.

Le roman resta neuf semaines dans le classement des meilleures ventes du The New York Times. Il a été vendu à l'international dans 33 pays (et en français, sous le titre "Monsieur" chez JC Lattès).

pour lire un extrait de "Monsieur"

E.L. James produira l'adaptation de "The Mister" sur grand écran. Elle fait suite au succès de la trilogie "Cinquante Nuances de Grey" dans laquelle Anastasia Steele et Christian Grey sont incarnés par Dakota Johnson et Jamie Dornan.