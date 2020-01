Une programmation spéciale dédiée à Charlie Hebdo sur France Culture

France Culture proposera à partir de vendredi une programmation spéciale dédiée à Charlie Hebdo et à la vie après le terrorisme, à l’occasion des 5 ans de l’attentat qui a frappé l’hebdomadaire satirique. Charlie Hebdo avait été touché par un attentat jihadiste le 7 janvier 2015, qui avait décimé une partie de sa rédaction et de ses dessinateurs les plus renommés, parmi lesquels Wolinski et Cabu. Un événement qui allait marquer le début d’une vague d’attaques terroristes en France.

France Culture proposera tout d’abord "Charlie Forever", une plongée d’une heure dans les coulisses de l’hebdomadaire, dans le cadre de son magazine "Grand reportage", ce vendredi 3 janvier à 17h. Une émission qui donnera la parole à plusieurs rescapés, dont le directeur du journal Riss et la dessinatrice Coco, et à des intervenants extérieurs, avec un parti pris : faire une radiographie au présent, plutôt qu’un retour sur le traumatisme. "On ne voulait pas parler des attentats, mais de ce qu’est devenu Charlie 5 ans après, avec une équipe en grande partie renouvelée, et vérifier si 'l’esprit Charlie' est toujours là, malgré les contraintes de sécurité et les bisbilles entre ses membres historiques", explique le journaliste Antoine Marette.

L’esprit de Charlie

Un exercice ambivalent, car "même s’il y a la volonté de ne pas en parler, le 7 janvier est tout le temps présent en négatif", comme lorsque Coco évoque, en larmes, la perspective du procès des auteurs de l’attentat, qui va en raviver le souvenir chez les rescapés. Une scène a particulièrement marqué le journaliste : la première participation de la rédaction de Charlie Hebdo à une conférence en public, début novembre à Strasbourg, qu’il a pu suivre du début à la fin. Dans le train de retour, "il y avait une ambiance très 'colonie de vacances', l’esprit de Charlie était là, le vin tournait dans la rame, et s’il n’y avait pas des policiers, on aurait pu oublier ce qu’il s’était passé", témoigne-t-il.

Après ce magazine, la radio consacrera du lundi 6 au jeudi 9 janvier sa série documentaire LSD à la question de la vie après le terrorisme, à travers notamment le combat des survivants pour se reconstruire ou des interviews de spécialistes de la lutte contre la radicalisation.