Une masterclass en direct avec Hervé Le Tellier, Goncourt 2020, ce mardi 26 février sur Youtube

France Culture et la Bibliothèque nationale de France (BnF) organisent une série de "masterclass", des podcasts autour du thème "En lisant, en écrivant". Le prochain invité de cet événement en ligne est Hervé Le Tellier.

La masterclass sera diffusée en direct sur la chaîne Youtube de la BnF, ce mardi 26 janvier à 18h30.

► Pour voir la masterclass en direct

Hervé Le Tellier a remporté, en novembre dernier, le prix Goncourt 2020 pour son roman L’Anomalie. Cet écrivain, journaliste et mathématicien est membre du mouvement littéraire OuLiPo, et on lui doit de nombreuses nouvelles, pièces de théâtre ou recueils de poésie.

France Culture a également annoncé les autres auteurs et autrices qui participeront aux prochaines masterclass.

Lola Lafon (Chavirer) le 2 février, Leïla Slimani (Goncourt 2016 pour Chanson douce) le 23 mars, Jérôme Ferrari (Goncourt 2012 pour Le sermon sur la chute de Rome) le 18 mai, et l’écrivain espagnol Javier Cercas le 27 mai.