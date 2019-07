Un nouveau roman de Modiano en librairie en octobre

Patrick Modiano présente ses deux nouveaux livres - 04/07/2019 Patrick Modiano, prix Nobel de littérature 2014, présente ses deux derniers ouvrages : le roman « Souvenirs dormants » qui suit la trace de six femmes rencontrées, perdues de vue puis retrouvées et la pièce de théâtre « Nos débuts dans la vie » aux Éditions Gallimard et pose une nouvelle pierre à cet édifice qui fait de notre mémoire un art.