Un nouveau roman de Joël Dicker en librairie en mars

Joël Dicker - L'interview - Entrez sans frapper - 13/03/2018 L'auteur suisse Joël Dicker pour son roman "La Disparition de Stephanie Mailer" (Éditions de Fallois). 30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons, dans l'État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers : le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante, témoin du meurtre. L'enquête, confiée à la police d'État, est menée par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à découvrir le meurtrier, solides preuves à l'appui. Celui-ci a été tué lors de son arrestation. Les deux policiers ont récolté les louanges de leur hiérarchie et même une décoration. Vingt ans plus tard, au mois de juin 2014, Jesse Rosenberg, devenu capitaine, est sur le point de quitter la police pour se consacrer à un projet personnel après une brillante carrière d'enquêteur. Il est devenu une légende locale de la police. On dit de lui qu'il a élucidé toutes les affaires qui lui ont été confiées, ce qui lui vaut le surnom de capitaine 100%. Derek Scott, en revanche, ne travaille plus sur le terrain et végète au sein d'une brigade administrative. Mais la vie des deux hommes va être totalement chamboulée lorsqu'une journaliste, Stephanie Mailer, vient trouver Jesse à sa cérémonie de départ de la police et lui annonce que son surnom n'est pas mérité : elle affirme à Jesse que contrairement à ce qu'il croit, sa toute première enquête, celle consacrée au quadruple meurtre d'Orphea, n'a pas été résolue. Pour Stephanie, Derek et Jesse se sont trompés de meurtrier. Un détail, pourtant évident, leur aurait échappé à l'époque. Jesse, certain que Derek et lui ne se sont pas trompés en 1994, met d'abord en doute la version de Stephanie. Mais trois jours plus tard, lorsque cette dernière disparaît et que les premières pistes s'entremêlent avec l'affaire de 1994, Jesse et Derek n'ont pas d'autre choix que de retourner à Orphea. Qu'est-il arrivé à Stephanie Mailer ? Qu'avait-elle découvert ? Si Jesse et Derek se sont trompés de coupable en 1994, alors qui est le véritable auteur du quadruple meurtre? Et que s'est-il réellement passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea ?