Un crowdfunding pour sauver la maison de Tolkien et en faire un musée

La maison de l’écrivain anglais, père du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, est à vendre. Un collectif tente de réunir la somme nécessaire pour la racheter, la rénover, et la transformer en musée dédié à l’auteur et son univers.

J.R.R Tolkien - © Haywood Magee - Getty Images

Sise au 20 Northmoor Road, dans la banlieue d’Oxford, la propriété fût celle de J.R.R. Tolkien et de sa famille en 1930 et pendant 17 ans. C’est entre les murs de cette maison typiquement anglaise qu’il aurait commencé à écrire Le Hobbit et lancé les bases du Seigneur des Anneaux, en racontant des histoires fantastiques à ses enfants avant de dormir.

Project Northmoor entend récolter 4 millions de livres pour s’offrir la maison et son terrain, mais espère récolter encore plus afin de transformer le domaine en musée, rénover le bâtiment et le jardin, voire même y construire une maison de hobbit. L’espoir est que les fans de l’auteur et de son œuvre se mobilisent pour acquérir ce patrimoine de la littérature britannique.

Le projet a reçu le soutien de certains acteurs des adaptations cinématographiques signées Peter Jackson, et pas des moindres. Ainsi, les Ian McKellen, alias l’iconique magicien Gandalf, Martin Freeman (Bilbon dans la dernière trilogie en date) et John Rhys-Davies (le nain Gimli), ainsi que la chanteuse Annie Lennox qui avait signé plusieurs chansons pour la bande originale des films, ont apporté leur contribution en encourageant les fans à faire une donation et ainsi faire partie de la "Communauté des Donateurs".

Conscients que la période de crise est difficile pour tout le monde, les organisateurs acceptent tous les dons, du plus petit au plus grand.