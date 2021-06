Top 10 des Ventes de livres : Riad Sattouf au sommet avec "Les Cahiers d’Esther"

Avec la suite des "Cahiers d’Esther", Riad Sattouf s’impose en tête du classement des ventes de livres Edistat cette semaine. Il devance Laetitia Colombani avec le roman "Le cerf-volant" et Zep avec "Titeuf – La grande aventure", qui s’installent respectivement sur la deuxième et troisième marche du podium. A l’exception de "Titeuf", on note cette semaine un recul des mangas et bandes dessinées qui avaient ces dernières semaines investi le haut du classement.