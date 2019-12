Quatrième semaine de règne sur le classement des ventes de livres pour Astérix et Obélix

Et c'est une nouvelle semaine de règne pour les plus célèbres des Gaulois. Le 38e tome de leurs aventures ne bouge pas de la première place du classement Edistat, qui fait état des meilleures ventes de livres en France pour la semaine du 18 au 24 novembre 2019. Lauréat du prix Goncourt, Jean-Paul Dubois conserve sa deuxième place avec "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon". Nouveau venu dans la tête du top, le deuxième volet du tome 26 des aventures d'un autre duo du 9e art, Blake et Mortimer.

Un autre nouvel arrivant est à noter cette semaine : Karine Tuil, avec son roman "Les choses humaines", récompensé par les Prix Interallié et Goncourt des lycéens, et qui entre en huitième position.

Classement des meilleures ventes de livres du 18 au 24 novembre 2019

1. "Astérix t.38 ; la fille de Vercingétorix", Jean-Yves Ferri, Didier Conrad (Albert René)

2. "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon" de Jean-Paul Dubois (Editions De L'olivier)

3. "Blake et Mortimer t.26 ; la vallée des immortels t.2 ; le millième bras du Mékong", Peter Van Dongen, Berserik Teun, Yves Sente, Peter Van Dongen (Blake et Mortimer)

4. "La Panthère des neiges", Sylvain Tesson (Gallimard)

5. "Dragon ball super t.9 ; conclusion et dénouement" Akira Toriyama, Toyotaro (Glénat)

6. "Largo Winch t.22 ; les voiles écarlates" Eric Giacometti, Philippe Francq

7. "13 à table”, Collectif (Pocket)

8. "Les choses humaines", Karine Tuil (Gallimard)

9. "Souvenirs, souvenirs", Catherine Nay (Robert Laffont)

10. "Tout ce qui est sur Terre doit périr ; La dernière Licorne", Michel Bussi (Michel Bussi)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.