Poetik Bazar, marché bilingue de la poésie, se tiendra fin septembre à Bruxelles

Foisonnante, pleine de vie et de voix, la poésie contemporaine belge reste encore trop peu connue du grand public. Pour y remédier, le Poetik Bazar, marché bilingue de la poésie à Bruxelles, se tiendra les 24, 25 et 26 septembre au BE-HERE, à l’arrière de Tour et Taxis. Au programme de cette toute première édition : un salon d’éditeurs et d’éditrices issues des communautés linguistiques francophone et néerlandophone, des lectures, des ateliers ouverts aux petits comme aux grands, des performances et des débats.

Méconnue du grand public, la scène poétique belge est pourtant d’une étonnante vitalité et animée par une constellation d’éditeurs et d’éditrices. Dédié à l’un de ses initiateurs, le poète, éditeur, traducteur et passeur infatigable des lettres belges Léo Beeckman, Poetik Bazar réunit de nombreux partenaires issus de deux communautés linguistiques du pays afin d’offrir, durant trois jours, une nouvelle vitrine à cet important vivier du paysage littéraire belge. Parmi eux : les Éditeurs singuliers, la Maison de la poésie d’Amay, les Midis de la poésie, la Foire du livre de Bruxelles, le VONK en Zonen d’Anvers, le Poëziecentrum de Gand, le fiEstival maelstrÖm reEvolution, la Maison de la poésie de Namur, le Marché de la poésie de Paris et Passa Porta.