“Paul Auster - Le jeu du hasard” sur Arte

Un documentaire qui prend comme toile de fond les Etats-Unis des années 70-80 et raconte une partie de l’histoire de son auteur avec la ville de New York.

Paul Auster est l’un des plus grands écrivains contemporains. Né dans le New Jersey en 1947, il part étudier à l’Université de Columbia à New York. Il tombera littéralement amoureux de cette ville qui deviendra sa muse. Le quartier de Brooklyn où il vit désormais est particulièrement cher à sa plume. Alors qu’il parvient à ne pas se faire enrôler lors de la Guerre du Vietnam, Paul Auster survit grâce à la traduction alors qu’il voudrait faire du cinéma. En France durant quelques années, il s’essaye aussi à la poésie. C’est dans les années 90 que viendra le succès pour l’auteur américain qui lancera dans le même temps sa carrière de réalisateur.

Dans ce documentaire construit par les réflexions de Paul Auster, Sabine Lidl, la réalisatrice, prend l’angle politique. Dans son dernier ouvrage 4 3 2 1, l’écrivain raconte l’histoire d’Archibald Isaac Ferguson, un jeune homme juif débarquant du New Jersey à New York. Auster propose à son lecteur quatre destinées possibles pour son protagoniste à la manière d’un “livre dont vous êtes le héros”. L’écrivain raconte, sur fond d’histoire politique américaine, une partie de sa propre histoire avec les interventions de son épouse Siri Hustvedt. Aussi inventif soit le récit et le dispositif narratif d’Auster, ce documentaire-portrait l’est tout autant, mêlant fiction et réalité dans un dialogue étonnant.

Regarder “Paul Auster - Le jeu du hasard” (2018) de Sabine Lidl sur Arte ou ci-dessous :