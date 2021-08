On a retrouvé des milliers de pages inédites et manuscrites de Louis-Ferdinand Céline

Louis-Ferdinand Céline en 1932 © adoc-photos/Corbis via Getty Images

Ces milliers de pages, l’auteur comme ses descendants les pensaient disparus à jamais. En effet, Céline a soutenu tout au long de sa vie qu’il a été la victime d’un vol de son travail en 1994 lors de sa fuite de Paris. Ces manuscrits viennent d’être récupérés par ses ayants droit après des décennies d’interrogations. "On espérait qu’ils existaient encore, voilà. Mais on n’en savait rien", résume François Gibault, l’un d’entre eux.

Louis-Ferdinand Céline est sans aucun doute l’auteur le plus sulfureux du XXe siècle. Considéré par certains comme le plus grand génie littéraire de son époque, il est aussi connu pour la part d’ombre venant voiler une partie de son œuvre. L’auteur de "La mort à crédit", est connu pour ses pamphlets antisémites mais également, comme le rappelait le philosophe et historien des idées Pierre-André Taguieff dans un article du Figaro, pour sa collaboration et son rôle d’agent des services de renseignements de la police allemande.