Nicolas Sarkozy plus vendeur que Twilight, Joël Dicker ou Guillaume Musso en France

Le dernier ouvrage de l'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy, "Le temps des tempêtes t.1", caracole en tête du classement des ventes de livres établi par Edistat du 3 au 9 août. Le livre, qui revient sur les premières années de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, se place juste devant "Midnight Sun", le nouveau tome de la saga "Twilight", qui fait son entrée dans ce Top 10. Joël Dicker perd quant à lui une petite place avec "L'énigme de la chambre 622".

Classement des meilleures ventes de livres du 3 au 9 août 2020:

1. "Le temps des tempêtes t.1", Nicolas Sarkozy (L'observatoire)

2. "Twilight T.5; Midnight Sun", Stephenie Meyer (Hachette Romans)

3. "L'Enigme de la chambre 622", Joël Dicker (Fallois)

4. "La Vie secrète des écrivains", Guillaume Musso (Lgf)

5. "Quand nos souvenirs viendront danser", Virginie Grimaldi (Lgf)

6. "Les Sisters : best of", Christophe Cazenove et William (Bamboo)

7. "Fait maison n.1, par Cyril Lignac", Cyril Lignac (La Martinière)

8. "La vie est un roman", Guillaume Musso (Calmann-levy)

9. "Changer l'eau des fleurs", Valérie Perrin (Lgf)

10. "M, le bord de l'abîme", Bernard Minier (Pocket)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.