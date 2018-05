"Neuf contes" de Margaret Atwood : s'engouffrer dans l’imaginaire

La plupart des récits qui composent le dernier ouvrage de Margaret Atwood ("The Handmaid's Tale") ne correspondent pas à l’image populaire du conte. Nombre d’entre eux se déroulent au temps présent, le fantastique n’y occupe pas une place prédominante, et lutins, princesse et fées sont aux abonnés absents. Mais le terme n’est pas choisi au hasard. Comme nous souligne l’auteure dans les remerciements qui concluent l’ouvrage, une "histoire" peut être plausible, voire vraie, tandis qu’un "conte" a immédiatement trait avec l’imaginaire et l’improbable. Cette distinction est essentielle à "Neuf Contes", puisqu’il est question à chacune de ses pages de fictions, et du pouvoir qu’elles ont sur nos vies.



Les contes qu’elles nous proposent ont généralement un point de départ plutôt réaliste : une banlieue tranquille, une croisière, une maison de retraite, etc. Mais fidèles aux récits qui les ont inspirés, ils glissent inexorablement vers le terrain de l’horreur, du fantastique ou du folklore ; souvent par le biais de mises en abyme, puisque plusieurs des personnages sont eux-mêmes écrivains. La première à nous être présentée est l’auteure d’une saga fantasy populaire s’engouffrant de plus en plus dans les fictions qui se tissent dans sa tête (le fantôme de son défunt mari) et dans son œuvre (le monde virtuel qu’elle a créé).



Cette porosité entre imaginaire et réel parcourt la majorité des récits d’Atwood, tel que "La Main qui tue", qui suit un auteur d’horreur dont la vengeance à la fois littéraire et littérale contre ses anciens colocataires emprunte des virages fascinants. La fiction prend le pas sur tout, le passé (souvent déformé) comme le présent (réinterprété et fantasmé). Mais l’imaginaire n’est-il pas juste une autre version de la réalité ? Ce monstre dans la forêt n’est-il pas en fait une adolescente victime d’une malformation ? Les questions résonnent dans nos têtes.