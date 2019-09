Myriam Leroy fait partie de la sélection du Médicis

Jour Première - La Tête d'Affiche - Myriam Leroy pour "Les Yeux Rouges" - 30/08/2019 La Tête d’Affiche : « Il s'appelait Denis. Il était enchanté. Nous ne nous connaissions pas. Enfin, de toute évidence, je ne le connaissais pas, mais lui savait fort bien qui j’étais. Une jeune femme reçoit un message sur Facebook. C’est l'amorce d’un piège suffocant à l’heure du numérique, quand la fatalité n’a d’autre nom qu’un insidieux et inexorable harcèlement. Dans ce roman âpre, où la narratrice ne se dessine qu’au travers d’agressions accumulées, de messages insistants, où l’atmosphère étouffante s’accentue à mesure que la dépossession se transforme en accusation, Myriam Leroy traduit avec justesse et brio l’ère paradoxale du tout écrit, de la violence sourde des commentaires et des partages, de l’humiliation et de l’isolement, du sexisme et du racisme dressés en meute sur le réseau ». Ce matin dans Jour Première, Myriam Leroy nous présente son deuxième roman : « Les Yeux Rouges ».