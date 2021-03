Mustafa Kör succèdera à Carl Norac comme Poète national en janvier 2022

L'écrivain et poète Mustafa Kör succèdera à Carl Norac en tant que Poète national lors de la journée néerlandophone de la Poésie de 2022, ont annoncé les partenaires du projet dimanche, à l'occasion de la Journée mondiale de la poésie.

Comme ses prédécesseurs, l'écrivain prendra ses fonctions pour deux ans, durant lesquels il aura pour mission d'écrire 12 poèmes adressés aux Belges, sur des thèmes d'actualité ou qui lui tiennent à cœur.

"La Journée mondiale de la poésie est un moment symbolique adéquat pour l'inviter officiellement à rejoindre l'équipe des Poètes nationaux, au sein de laquelle il soutiendra Carl Norac dans ses projets, avant de lui succéder", explique un communiqué.

J'aimerais enlever la poésie des jardins botaniques au sein desquels elle est souvent logée. Cet environnement précieux peut être hermétique, je souhaite donc emmener les poèmes dans les jardins et les semer, en espérant que ma poésie s'épanouira et proliférera dans des formes hybrides, amorphes, nouvelles et affirmatives