Michel Bussi va publier un livre pour enfants

L'auteur de best-sellers Michel Bussi a écrit un livre illustré destiné aux enfants qui paraîtra à la fin de l'année, a-t-on appris vendredi auprès son éditeur Delcourt Littérature, jeune maison d'édition dont les premiers titres sont parus en janvier.

Membre du club très fermé des écrivains français vendant plus d'un million de livres par an, réputé pour ses thrillers, Michel Bussi, 52 ans, "n'a jamais caché son goût pour le monde onirique et imagé de l'enfance, auquel il a souvent fait une grande place dans ses romans", a rappelé son éditeur dans un communiqué.

Intitulé "Les contes du réveil-matin", le livre illustré par Eric Puybaret, raconte au fil de onze histoires, les aventures d'un petit garçon appelé Corentin.

"Corentin est un rêve d'enfant. Il m'a accompagné depuis très longtemps. Corentin était déjà présent entre les lignes de mes romans, peut-être certains l'ont-ils aperçu. Corentin est mon petit prince. Que Corentin prenne vie, sous les pinceaux d'Éric Puybaret, est un petit miracle. Corentin est mélancolique et joyeux, dans un monde cruel et merveilleux. Corentin est un rêve d'enfants, même ceux devenus parents", a confié l'écrivain, cité par son éditeur.

Publié aux Presses de la Cité, le prochain roman de Michel Bussi, "Sang famille" (nouvelle édition revue et corrigée d'un titre paru en 2009), est annoncé en librairie le 16 mai.