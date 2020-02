Michel Bussi s'installe en tête du classement des ventes de livres

Le règne de Pierre Lemaître, auteur de "Miroir de nos peines" est bel et bien fini ! Désormais en quatrième position, il laisse la première marche à Michel Bussi et son livre "Au soleil redouté". Celui-ci est suivi par "Ghost in Love" de Marc Levy et par Frédéric Saldmann, avec "On n’est jamais mieux soigné que par soi-même", qui conserve sa troisième position.

Le tome 10 de "Dragon Ball Super", qui s’est brièvement offert la première place, est désormais numéro cinq de la semaine, devant "Le signal" de Maxime Chattam. Stephen King grimpe de deux marches avec "L’Institut", devant "Le Lambeau" de Philippe Lançon.

Classement des meilleures ventes de livres du 10 au 16 février 2020

1. "Au soleil redouté", Michel Bussi (Presses de la Cité)

2. "Ghost in Love", Marc Levy (Pocket)

3. "On n’est jamais mieux soigné que par soi-même", Frédéric Saldmann (Plon)

4. "Miroir de nos peines", Pierre Lemaître (Albin Michel)

5. "Dragon Ball Super Tome 10", Akira Toriyama, Toyotaro (Glénat)

6. "Le signal", Maxime Chattam (Pocket)

7. "L’institut", Stephen King (Albin Michel)

8. "Le Lambeau", Philippe Lançon (Gallimard)

9. "Le consentement", Vanessa Springora (Grasset Et Fasquelle)

10. "Ce que savait la nuit", Arnaldur Indridason (Points)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.