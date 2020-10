Marc Levy s'impose d'entrée en tête des ventes

Le romancier français Marc Levy prend directement la tête du classement des ventes de livres établi par Edistat du 28 septembre au 4 octobre avec son ouvrage "C'est arrivé la nuit".

Habitué aux premières places, l'écrivain devance Guillaume Musso et son ouvrage "Skidamarink" et Ken Follett avec "Le Crépuscule et l'Aube".

Classement des meilleures ventes de livres du 28 septembre au 4 octobre 2020 :

1. "C'est arrivé la nuit", Marc Levy (Robert Laffont)

2. "Skidamarink", Guillaume Musso (Calmann-Levy)

3. "Le Crépuscule et l'Aube"(Traduction conjointe Jean-Daniel Brèque, Odile Demange, Nathalie Gouyé-Guilbert, Dominique Haas)", Ken Follett (Robert Laffont)

4. "Toujours plus, + = +", Léna Situations (Robert Laffont)

5. "Mes recettes healthy #2", Thibault Geoffray (Marabout)

6. "Yoga", Emmanuel Carrère (P.o.l)

7. "Fait maison n.2, par Cyril Lignac", Cyril Lignac (La Martinière)

8. "La voyageuse de nuit", Laure Adler (Grasset Et Fasquelle)

9. "Fait maison n.1, par Cyril Lignac", Cyril Lignac (La Martinière)

10. "J'irais nager dans plus de rivières", Philippe Labro (Gallimard)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.