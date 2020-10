Lettres à Rilke : le "jeune poète" retrouve une voix

On connaissait les "Lettres à un jeune poète" de l’écrivain autrichien Rainer Maria Rilke, l’un des livres les plus délicats jamais écrits sur la création artistique. Pas les lettres du jeune poète à Rilke, maintenant publiées en français.

Lady Gaga et son tatouage de la citation de Rilke - © Miguel Villagran - Getty Images

"Dès que je me serai tout entier rassemblé, je plongerai les yeux dans mon âme et me demanderai: dois-je écrire? Mais alors me viendront ces pensées qui se pourchassent comme des hirondelles, et qui me font si peur", lui répond son correspondant.

Kappus écrivit pour la première fois à Rilke en 1902 en tant qu'élève officier dans l'école militaire où était passé son illustre correspondant. Il resta un écrivain mineur: jamais il n'aurait eu de postérité sans ses échanges avec l'auteur des "Sonnets à Orphée".