Les mémoires de Kamala Harris publiées en français au mois de mai

Les mémoires de la vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, paraîtront en français en mai, a annoncé l’éditeur Robert Laffont.

"Nous sommes très fiers de vous annoncer la parution du livre de @KamalaHarris, Nos Vérités – Mon rêve américain, le 20 mai 2021", a écrit la maison d’édition sur Twitter.

The Truths We Hold : An American Journey (en version originale) est sorti en janvier 2019 aux Etats-Unis.

A cette époque, la sénatrice de Californie prépare sa candidature à la primaire démocrate. Kamala Harris raconte son parcours de fille d’immigrés et l’envie de justice qui l’a poussée à devenir procureure.

Le président américain Joe Biden, investi ce mercredi, publie en français en mars Promets-moi, papa (L’Archipel), livre consacré à son fils Beau, emporté par un cancer en 2015.