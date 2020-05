Les (futurs) best-sellers de l'été : Musso, Dicker et les autres en voie de déconfinement

"Cette fois ça y est chers lecteurs, le compte à rebours est lancé: La Vallée que vous êtes nombreux à attendre sera en librairie le 20 mai", a annoncé Bernard Minier , un des auteurs majeurs du thriller français, sur son compte Twitter et sur Instagram.

Ce thriller qui se déroule dans une vallée coupée du monde où l'on assiste à une série de meurtres soigneusement mis en scène, devrait faire frissonner ses lecteurs non de fièvre mais d'angoisse.

Le nouveau roman de Joël Dicker

L’Énigme de la chambre 622, le nouveau roman de Joël Dicker - © Editions de Fallois

Autre livre très attendu, "L'énigme de la chambre 622" (éditions de Fallois) du Suisse Joël Dicker, un des auteurs francophones les plus lus, paraîtra finalement en librairie le 27 mai, a-t-on appris jeudi auprès de son éditeur. Le livre devait initialement sortir le 25 mars.

Le nouveau roman du lauréat du Grand prix du roman de l'Académie française et du Goncourt des lycéens (pour "La vérité sur l'affaire Harry Quebert") se déroule en Suisse à plusieurs époques différentes.

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu dans un palace des Alpes. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018, le narrateur (appelé "l'écrivain" et ressemblant follement à Joël Dicker lui-même) va passer des vacances dans ce palace. Aiguillonnée par une touriste britannique en villégiature, l'écrivain va se prêter au jeu, mener l'enquête et remonter le temps jusqu'au soir du crime.

Le roman de près de 600 pages joue sur les faux-semblants et les artifices. C'est aussi un livre hommage à l'éditeur Bernard de Fallois, disparu en janvier 2018, à l'origine du succès de Joël Dicker.