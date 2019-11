Les femmes artistes honorées par le prix "J'aime le livre d'art"

Le prix "J'aime le livre d'art" a été décerné cette année à l'ouvrage "400 femmes artistes", témoignant d'une "autre vision de l'histoire de l'art et de ses combats pour une plus grande diversité d'expression", a annoncé le Syndicat national de l'édition. "C'est l'ouvrage le plus complet jamais publié consacré aux femmes artistes. Longtemps négligée et sous-estimée, la place des femmes dans le monde de l'art est aujourd'hui majeure et reconnue comme telle", relève le SNE dans un communiqué. Une reconnaissance parfois longtemps attendue, avec des expositions qui remettent en lumière le génie de figures féminines phares de l'art moderne et contemporain, que ce soient Kiki Smith, Frida Kahlo, Nadia Léger, Martine Franck ou encore Dora Maar. L'ouvrage, publié par Phaidon, richement illustré présente chaque artiste par une note biographique et scientifique illustrée par l'une de ses œuvres phares.

Près de 400 libraires avaient à départager parmi 57 titres proposés par 30 éditeurs qui briguaient le prix. "400 femmes artistes" retrace la vie et l'œuvre de plus de 400 artistes, de la plus ancienne, Properzia de' Rossi, née en 1490 à Bologne (Italie), à la plus contemporaine, Tschabalala Self, née en 1990 à Harlem aux États-Unis. La récompense a été remise mercredi par Pascale Le Thorel, présidente du groupe Arts et Beaux livres du SNE, en présence d'Eric de Chassey, directeur de l'Institut national de l'histoire de l'art (INHA).