Les auteur.e.s africain.e.s au cœur de l’attention littéraire

"On assiste à une renaissance de l’ attention du monde littéraire européen vis-à-vis de l’Afrique " , déclare à l’AFP Xavier Garnier, professeur de littérature africaine francophone et swahilie à l’université Sorbonne Nouvelle. Un "tir groupé de prix européens" qu’il qualifie de "frappant".

L'auteur né à Zanzibar Abdulrazak Gurnah pose pour une photo avant d'assister à une conférence de presse, après avoir reçu le prix Nobel de littérature, à Londres le 8 octobre 2021. Gurnah a forgé une carrière de 35 ans acclamée par la critique enracinée © Tous droits réservés

Car les écrivain.e.s africain.e.s sont historiquement sous-représenté.e.s dans les palmarès internationaux. Or cette année, ce sont eux qui raflent la mise. Le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr est devenu à 31 ans le premier écrivain d’Afrique subsaharienne à remporter mercredi le Goncourt, Graal des lettres françaises, pour son roman "La plus secrète mémoire des hommes". Le même jour, le Sud-africain Damon Galgut a décroché le Booker Prize, récompense la plus courue pour les romans écrits en anglais. Et le Nobel de littérature a été attribué cette année au Tanzanien Abdulrazak Gurnah.