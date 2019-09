Le prix Landerneau des lecteurs dévoile ses quatre finalistes

Le prix Landerneau des lecteurs, un prix littéraire créé à l'initiative de Michel-Édouard Leclerc et présidé cette année par le romancier Philippe Besson, a dévoilé jeudi ses quatre finalistes. Deux des auteurs retenus, Kaouther Adimi et Sylvain Prudhomme, figurent déjà dans la première sélection du prix Renaudot, tandis que Louis-Philippe Dalembert fait partie de la sélection du Goncourt. Valentine Goby était elle finaliste du Prix du roman FNAC, qui a été remporté par Bérengère Cournut pour son roman "De pierre et d'os" (Le Tripode).

La proclamation du lauréat aura lieu le 8 octobre. Doté de 10 000 euros, le prix Landerneau des lecteurs associe les choix littéraires de plus de 1 000 libraires des Espaces culturels E. Leclerc et un jury de 220 lecteurs, sélectionnés dans toute la France.

L'an dernier, le prix avait été attribué à Serge Joncour pour "Chien Loup" (Flammarion).

Voici la liste des finalistes par ordre alphabétique d'auteurs :

- Kaouther Adimi, "Les petits de décembre" (Seuil)

- Louis-Philippe Dalembert, "Mur Méditerranée" (Sabine Wespieser)

- Valentine Goby, "Murène" (Actes Sud)

- Sylvain Prudhomme, "Par les routes" (L'Arbalète/Gallimard)