Le Goncourt de la biographie à Frédéric Pajak

Frédéric Pajak commente la sortie du «Manifeste incertain. Tome 5» - 05/06/2019 Parmi ses invités du jour, artistes et écrivains, François Busnel reçoit Michel Onfray, qui vient évoquer sur le plateau son dernier essai «Décadence. Vie et mort du judéo-christianisme», qui paraît chez Flammarion. Patrick Boucheron évoque quant à lui l'ouvrage collectif «Histoire mondiale de la France», publié chez Seuil. Régine Detambel publie «Troix Ex», chez Actes Sud, et Emmanuel Dongala «La Sonate à Bridgetower», chez le même éditeur. Enfin, Frédéric Pajak commente la sortie du «Manifeste incertain. Tome 5», publié chez Noir sur blanc.