Le Goncourt 2020, "L'Anomalie" d'Hervé Le Tellier, atteint le tirage d'un million d'exemplaires

Marie Noble nous parle de la Foire du Livre 2021 - Sous couverture avec Marie Noble - 30/04/2021 Marie Noble, commissaire générale de la Foire du livre de Bruxelles. À découvrir : « Des murs et des mots – écritures contraintes », Foire du livre Éditions, 2021 Un recueil bien dans l’air du temps… hélas ! Pour le troisième recueil qu’elle souhaitait réaliser avec ses partenaires Amnesty, Médecins du Monde, TraduQtiv, les UPT et la Compagnie Gambalo, la Foire du Livre de Bruxelles avait choisi de parler de l’enfermement. C’était en décembre 2019. Les responsables étaient loin d’imaginer que le confinement viendrait apporter de la matière littéraire à ce projet ! Dix-neuf auteurs – et autrices ! - se sont exprimé(e)s et leurs textes se retrouvent dans le recueil Des murs et des mots – Ecritures contraintes, qui marque aussi les débuts de « Foire du Livre de Bruxelles Editions » ! La présentation du recueil aura lieu le vendredi 7 mai à 17h30 sur www.flb.be en présence de trois des auteurs - François Coune, François Filleul et Nicolas Swysen – mais aussi des représentants des partenaires et de comédien(ne)s.