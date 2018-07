"Larmes blanches" : le fantôme du blues

Un air de blues. Une histoire de privilèges. Une vengeance improbable.



Dans "Larmes blanches", son dernier roman imprégné jusqu’à la moelle par le blues, Hari Kunzru s’attaque avec succès à un vaste champ politique – l’appropriation culturelle - et signe une œuvre inattendue et aux pistes multiples, qui prend un malin plaisir à prendre son lecteur à revers.



Il y est d’abord question d’une passion, celle de deux jeunes hommes qui ne se ressemblent pas, mais se retrouvent sur le terrain musical. L’un s’appelle Seth, et est un solitaire doublé d’un introverti, qui participe le plus souvent aux conversations en les enregistrant. L’autre a pour prénom Carter, et est le rejeton d’une famille puissante, et affreusement riche. L’argent et la popularité facile, il se lie d’amitié à Seth, avec qui il peut partager sa passion de la musique "authentique". À ses yeux, les seules mélodies qui valent la peine d’être écoutées appartiennent à un passé lointain, quand les enregistrements sonores étaient encore à leurs balbutiements, et les seuls interprètes qui méritent d’être connus sont noirs car "leur douleur est plus vraie, plus authentique que celle des blancs".



Lorsque Seth enregistre dans la rue "Graveyard Blues", une chanson interpréte par un inconnu, lui et son compère deviennent obsédés pour cette voix extraordinaire et hantée, qui semble appartenir à ce passé lointain du blues qu’ils affectionnent tant. Producteurs de musique spécialisés dans le sampling et collectionneurs de vinyles rares, ils finissent par mettre en ligne cette chanson, la faisant passer pour un original des années 20. Ils poussent même le vice jusqu’à donner un nom à l’interprète : Charlie Shaw. Le stratagème marche, dans un premier temps.