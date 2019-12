La Nuit des Bibliothèques, des animations familiales autour de la lecture jusqu'au 22 janvier

Du 20 décembre au 22 janvier, les bibliothèques locales accueillent les familles et proposent de nombreuses animations gratuites pour promouvoir la lecture chez les tout-petits, dans le cadre de la 8e édition de la Nuit des Bibliothèques. L’événement, autrefois limité aux bibliothèques du Brabant wallon, étend désormais son réseau à celles de Namur et du Hainaut. Au total, plus de 50 bibliothèques publiques y participent.

De nombreuses activités sont proposées. Selon le communiqué, "les enfants et leurs familles sont invités à des lectures d’histoires sur les thèmes de la nuit et des doudous, dans des ambiances pyjama taillées sur mesure". Les ateliers "Doudou it yourself" permettent aux enfants de réaliser leur propre doudou, en s’inspirant notamment des albums découverts à la bibliothèque. Avec l’animation "Au dodo les doudous", ils sont encouragés à "laisser dormir" leur doudou à la bibliothèque et à emprunter le lendemain les livres qu’il est supposé avoir lus pendant la nuit.

Après leur participation, les enfants auront la possibilité d’envoyer un retour aux bibliothèques, grâce à la carte postale "La Nuit des Bibliothèques". Ils sont invités à partager l’histoire qu’ils ont préférée et les bibliothécaires s’engagent à leur répondre pour leur conseiller d’autres albums dans le même style à emprunter.

La Nuit des Bibliothèques, du 2019 décembre au 22 janvier 2020.