La famille d’Umberto Eco lègue les quelque 30.000 ouvrages de sa bibliothèque à l’Italie

Le Ministère italien du Patrimoine et de la Culture a annoncé être parvenu à un accord avec la famille de l’écrivain, après deux ans de négociations.

Décédé en 2016, le romancier Umberto Eco a laissé derrière lui un immense héritage. Outre son œuvre (dont le célèbre roman Le Nom de la Rose), il était également à l’origine d’une impressionnante collection de livres modernes et anciens, composée de 30.000 titres.

► Archive : Le dernier livre d’Umberto Eco sort vendredi

Un patrimoine volumineux, que la famille et l’Etat italien ont voulu rendre accessible au plus grand nombre. Ainsi, les ouvrages modernes et les archives de l’auteur seront prêtées durant 90 ans à l’Université de Bologne, où Eco fut enseignant durant une trentaine d’années. La collection d’ouvrages anciens, qu’Eco avait intitulée Bibliotheca semiologica curosa, lunatica, magica et pneumatica, sera conservée par la bibliothèque nationale de Milan.

L’État garantira sa conservation, sa mise en valeur et sa concrétisation aux étudiants et aux universitaires.

précise le communiqué du Ministère.

L’accord prévoit également qu’un comité soit chargé de définir les modalités de conservation de cet important patrimoine littéraire, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra être partagé numériquement.