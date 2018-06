La bibliothèque de Jean Giono restaurée grâce aux dons

Rachetée grâce à une souscription publique, la bibliothèque de l'écrivain Jean Giono va être dévoilée le 29 juin, au terme de sa restauration, dans son ancienne demeure de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), a annoncé la Fondation du patrimoine.

Riche de 8.500 livres, "dont une partie annotée de la main de l'écrivain" et accompagnée d'une collection de 300 disques, de meubles, et d'objets divers, le fonds a été acquis grâce à une souscription publique qui a permis de recueillir 120.820 euros de 403 donateurs, a précisé la fondation dans un communiqué.

L'écrivain Metin Arditi et le mécène Pierre Bergé, avant sa mort, ont également donné un total de 50.000 euros, comme quelques entreprises et institutions qui ont fait des dons parallèlement à la souscription publique.

"Avec la librairie de Montaigne à l'horizon de son ambition et de ses rêves, Giono a constitué pendant 50 ans, entre 1920 et 1970, une bibliothèque remarquable, qui faisait sa fierté, et dont le catalogue révèle l'ampleur de sa culture et de son érudition, la diversité de ses intérêts, de ses curiosités et de ses goûts", souligne la Fondation du patrimoine.

"Une grande partie des ouvrages ne relève pas de la fiction romanesque : livres sur l'art, dictionnaires, mémoires, correspondances, carnets et journaux intimes, biographies, récits de voyage et d'exploration, histoire, géographie, sciences naturelles, religion, philosophie, sciences politiques, poésie, théâtre, critique littéraire", détaille-t-elle.

La bibliothèque est conservée au Paraïs, la maison familiale de l'auteur du "Hussard sur le toit" et d'"Un roi sans divertissement". À la bibliothèque de l'écrivain, s'ajoutent un millier d'ouvrages de Giono lui-même, en diverses éditions.

Giono, disparu en 1970, a écrit au Paraïs l'essentiel de son oeuvre. La maison est aujourd'hui inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et accueille visiteurs et chercheurs.

La fille cadette de l'auteur, Sylvie Giono, avait mis en vente ces biens alors que l'entretien de la bâtisse du XVIIIe siècle était devenu trop lourd. L'appel aux dons, lancé en juin 2015, par l'association des Amis de Jean Giono, a rencontré "un succès national inédit pour ce type de patrimoine", a souligné la Fondation du patrimoine, qui a chapeauté l'opération.