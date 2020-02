L'Obs annonce le décès de son fondateur Jean Daniel

1976 : La vérité selon Jean Daniel | Archive INA - 20/02/2020 Abonnez-vous http://bit.ly/inaculture La part de vérité | TF1 | 01/03/1976 Jean DANIEL, éditorialiste au Nouvel Observateur, définit son rapport à la vérité. Le directeur du Nouvel Observateur livre sa part de vérité sur les événements et les thèmes de réflexion les plus marquants de sa carrière de journaliste ****** info sur les commentaires ****** Sur les chaînes YouTube, vous êtes libre de donner votre opinion, fût-elle critique. Pour assurer la qualité du débat, nous vous demandons toutefois de toujours rester calme, poli et respectueux des autres commentateurs. Le prosélytisme, les propos grossiers, agressifs, irrévérencieux envers une personne ou un groupe de personnes sont proscrits. Tout commentaire insultant ou diffamant sera supprimé. Nous nous réservons le droit de bannir tout utilisateur qui ne respecterait pas les règles de la communauté. ******************************************************************* Images d'archive INA Institut National de l'Audiovisuel http://www.ina.fr #INA #Culture