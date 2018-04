L'écrivain palestino-jordanien Ibrahim Nasrallah remporte le Prix de la fiction arabe

Un écrivain palestino-jordanien, Ibrahim Nasrallah, a remporté le 11e Prix international de la fiction arabe (IPAF) pour son livre "The Second War of the Dog" qui dénonce des tendances brutales et inhumaines dans la société, ont annoncé les organisateurs.

Né en 1954 de parents palestiniens et établi ensuite en Jordanie, M. Nasrallah a reçu son prix, doté d'une somme de 50.000 dollars, lors d'une cérémonie mardi soir à Abou Dhabi, la capitale des Emirats arabes unis.

L'IPAF est un prix littéraire délivré par la Booker Prize Foundation à Londres et soutenu par les autorités des Emirats à Abou Dhabi.

Le président du jury, Ibrahim Al Saafin, a expliqué que le roman d'Ibrahim Nasrallah utilisait "des techniques de science-fiction" dans un pays imaginaire.

L'auteur dénonce "la tendance à la brutalité inhérente à la société, imaginant une période où les valeurs humaines et morales ont été écartées et tout est permis, même la vente et l'achat des âmes", a-t-il souligné.

Quatre des romans d'Ibrahim Nasrallah et un volume de poèmes ont déjà été traduits en anglais.