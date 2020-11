L'Ecossais Douglas Stuart remporte le Booker prize, prix littéraire britannique

"Shuggie Bain" de Douglas Stuart - © DAVID PARRY - AFP

Shuggie Bain raconte l'histoire d'un garçon solitaire, en quête de sa propre identité, qui voue un amour inconditionnel à sa mère alcoolique et lui reste fidèle dans sa descente aux enfers, dans le Glasgow des années 1980 sous le thatchérisme, marqué par la pauvreté, la crise économique, la marginalisation des classes populaires et le communautarisme religieux. Cette grande fresque de vies ordinaires ravagées, qui met magistralement en scène amour, frustration, addiction et autodestruction, est un ouvrage aussi prenant que douloureux.