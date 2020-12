Juan d'Oultremont, auteur bruxellois récompensé du prix littéraire "Manneken-Prix"

Sous couverture - Juan d'Oultremont (5/34) - 20/02/2020 Réel couteau suisse de l'art et des médias, Juan d'Oultremont semble savoir jongler aisément avec les différents arts et médias. C'est même à se demander s'il y a des choses qu'il n'a pas déjà fait. Bruxellois d'origine, il étudie la peinture avant de s'intéresser à tous les autres arts possibles et imaginables. Expositions, peintures, écriture de paroles, sans cesse il ajoute des cordes à son arc. Réel touche à tout, il présente aujourd'hui Judas côté jardin aux éditions Onlit. L'occasion de découvrir celui qu'on connait aussi pour sa longue participation (15 ans tout de même) au Jeu des dictionnaires, émission radio humoristique diffusée sur la RTBF entre 1989 et 2011. Juan d'Oultremont vous a fait rire (et le fait d'ailleurs encore ponctuellement sur les ondes de La Première), vous a surpris, vous a séduit et vous a fait chanter Cœur de loup à tue-tête. Il est aujourd'hui à découvrir dans un nouveau rôle, celui d'écrivain.