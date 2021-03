Jean-Claude Mourlevat remporte le prestigieux Prix Astrid Lindgren en littérature de jeunesse

L'auteur français Jean-Claude Mourlevat a remporté mardi le Prix Astrid Lindgren, créé par le gouvernement suédois et considéré comme le plus prestigieux au monde dans le domaine de la littérature pour enfants et adolescents.

"Jean-Claude Mourlevat revisite brillamment la tradition du conte", a justifié la présidente du jury Boel Westin, lors de l'annonce du lauréat retransmise en ligne. "Ses récits abolissent le temps et l'espace et évoquent dans une prose onirique et efficace des questions éternelles comme le désir et l'amour, la vulnérabilité et la guerre."

Plus de 260 auteurs et illustrateurs originaires de 68 pays étaient en lice pour le Prix, dont les Belges Anne Brouillard, Carll Cneut, Ingrid Godon, Anne Herbauts et Thomas Lavachery.

Doté d'une récompense de 5 millions de couronnes suédoises, soit l'équivalent de plus de 550.000 euros, le Prix Astrid Lindgren a été créé par le gouvernement suédois en 2002 après le décès de l'auteure Astrid Lindgren, connue dans le monde entier pour avoir inventé le personnage de Fifi Brindacier.

Depuis sa création, le Prix a été décerné deux fois à des auteurs et illustrateurs belges. En 2010, il a été remis à Kitty Crowther et en 2019, à Bart Moeyaert.

Jean-Claude Mourlevat est publié chez Gallimard Jeunesse.

