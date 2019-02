Il faut lire James Baldwin !

Une injonction n’est jamais plaisante. Mais elle émane de l’un de mes libraires préférés. Une injonction manuscrite, sur un post it en haut d’une pile de livres à la couverture rose. Ce livre, c’est Si Beale Street pouvait parler.

Et c’est un très beau roman que James Baldwin écrit dans le Sud de la France au début des années septante. Toujours la même histoire, la sienne. Une histoire de Noirs dans une Amérique qui leur est hostile. L’Amérique que Baldwin a fuie pour venir se réfugier en France. L’Amérique de "Harlem Quartet"… Mais ici, Baldwin troque le gospel contre la musique de Ray Charles, Aretha Franklin, B.B. King ou Ella Fitzgerald.

Si Beale Street pouvait parler, c’est l’histoire d’amour entre Fonny, un jeune sculpteur noir et son amie d’enfance Tish, au cœur du quartier new-yorkais d’Harlem, au plus fort des années cinquante. Un amour qui transcende le racisme, le mensonge et la violence alors qu’une jeune Portoricaine accuse Fonny de l’avoir violée. Il est jeté en prison. Et on s’interroge sur le rôle d’un flic blanc dans l’émergence de ce témoignage. Tish, enceinte, et sa famille vont devoir se battre prouver l’innocence de Fonny.