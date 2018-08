Guillaume Musso, l'auteur le plus lu de l'été

Le dernier roman de Guillaume Musso, "La jeune fille et la nuit", a été le livre le plus vendu cet été, s'est félicité mercredi son éditeur Calmann Levy.

Ce thriller qui se déroule sur la Côte d'Azur s'est écoulé à plus de 55.000 exemplaires depuis juillet, a indiqué la maison d'édition en se basant sur les chiffres de l'institut GfK.

Au total, depuis sa sortie en avril, le 15e roman de Guillaume Musso s'est vendu à plus de 555.000 exemplaires. Si l'on ajoute les éditions en poche de ses précédents romans dont "Un appartement à Paris" sorti en poche au printemps, on arrive à plus d'un million exemplaires signés Guillaume Musso écoulés depuis le début de l'année.

Les romans de Guillaume Musso, traduits dans une quarantaine de langues, se sont déjà écoulés à plus de 28 millions d'exemplaires dans le monde.

Depuis sept ans, l'écrivain, adulé en Corée du Sud, star en Allemagne et en Italie, est l'auteur français qui vend le plus de livres dans son propre pays.